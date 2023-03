EdF : Théo Hernandez viré, la France préfère son frère

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La victoire de l'Equipe de France en Irlande ne peut faire oublier certaines lacunes. Défensivement notamment, Théo Hernandez a encore souffert. Son potentiel offensif ne suffit pas à Deschamps, lequel préfère des latéraux plus solides.

Depuis deux ans et son but face à la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, il est devenu presque intouchable en Equipe de France. Pourtant, Théo Hernandez est loin d'être indiscutable aux yeux des observateurs. Si ses qualités offensives et sa relation avec Kylian Mbappé sont louées, le cadet des frères Hernandez souffre toujours autant dans les tâches défensives. Cela avait été visible en coupe du monde, surtout dans les derniers tours. Il avait concédé un penalty évitable face aux Anglais par exemple, le genre de fautes bêtes qu'il a souvent reproduites en Irlande lundi soir. Un réflexe devenu trop récurrent dès que les Bleus sont sous pression comme face aux hommes en vert à Dublin.

Lucas plutôt que Théo, Deschamps sera sans pitié

Des erreurs qui ne plaisent pas à Didier Deschamps, lequel donne toujours la priorité à son assise défensive. Pour Damien Degorre de l'Equipe, le cas Théo Hernandez risque de poser rapidement problème avec les Bleus. Le journaliste pense que le staff de Didier Deschamps privilégiera vite un autre joueur si Théo Hernandez n'est pas plus solide défensivement. Touché aux ligaments croisés au Mondial, Lucas Hernandez semble le mieux placé pour remplacer son frère dès qu'il sera rétabli. Mais, même Ferland Mendy pourrait tirer son épingle du jeu à terme.

Les notes des Bleus 🇫🇷 face à l'Irlande :



Maignan : 8 (🥵)

Pavard : 7

Konaté : 6

Upamecano : 5

Théo Hernandez : 3 (🥶)

Griezmann : 4

Camavinga : 6

Rabiot : 4

Kolo Muani : 4

Giroud : 3 (🥶)

Mbappé : 3 (🥶)



(@lequipe) pic.twitter.com/vcU7TqAgAR — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2023

« Des statistiques offensives, Theo Hernandez en a avec les Bleus. Mais les interrogations sur ses qualités défensives se sont confirmées en Irlande. Comme contre l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde (2-1, le 10 décembre), il a encore concédé des fautes évitables à proximité de son but lundi soir. Le Milanais ne parvient pas à gommer ces errances et il ne serait pas surprenant que Deschamps lui préfère son frère, Lucas, lorsque celui-ci sera rétabli, même s'il n'a aucune certitude, non plus, à ce sujet. À Madrid, Ferland Mendy, qui n'a pas encore retrouvé une place de titulaire avec le Real Madrid depuis son retour de blessure, doit sans doute se dire que tout n'est peut-être pas perdu pour lui », développe Damien Degorre dans les colonnes de l'Equipe. Toutefois, Théo Hernandez a un atout dans sa manche : Kylian Mbappé. L'entente technique qu'il a avec le nouveau et influent capitaine des Bleus peut lui sauver la mise à court terme.