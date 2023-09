EdF ‍: La fronde anti-Koundé prend de l'ampleur

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Impériale depuis le début des qualifications pour l’Euro 2024, et notamment lors de son match de reprise face à l’Irlande jeudi dernier (2-0), l’équipe de France ne passe toutefois pas au travers des critiques, notamment Jules Koundé.

Défenseur central de formation à Bordeaux, Jules Koundé est aujourd’hui devenu un latéral droit en équipe de France. Souvent utilisé dans l’axe par Xavi au Barça, où l’ancien de Séville réalise un bon début de saison, le joueur de 24 ans est convoqué chez les Bleus en tant que latéral. Un choix qui fait encore débat, malgré le fait que la concurrence ne soit pas folle à ce poste, avec seulement Benjamin Pavard, un autre central de formation, comme postulant. Jeudi dernier contre l’Irlande en qualifications pour l’Euro 2024 , la France a enchaîné une cinquième victoire de suite depuis son revers en finale de la Coupe du Monde. Irréprochables depuis le début de l’année, sachant qu’ils n’ont pas pris le moindre but, les Bleus ont toutefois encore quelques points faibles, à l'image de ce côté droit porté par Koundé. Et après Jérôme Rothen, c’est au tour de Bixente Lizarazu de critiquer l’ancien Bordelais.

Koundé trop prudent, Lizarazu peste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jules Kounde (@jkeey4)

« Je trouve Koundé trop neutre. Bien sûr, il y a Théo Hernandez à gauche, et Jules Koundé est plus sécuritaire. Mais quand même, et surtout face à l’Irlande, il pourrait donner beaucoup plus offensivement. C’est pourquoi je pense que, sur ce côté droit, il faudrait réfléchir à comment on peut l’améliorer. Car contrairement au côté gauche qui est très explosif, il y a une énorme différence », a lancé le consultant de Téléfoot, qui aimerait donc voir un latéral plus offensif à droite. Et pour les suiveurs du foot français, l’alternative à Koundé est toute trouvée en la personne de Jonathan Clauss. Brillant sous le maillot de l’OM, le latéral offensif mériterait d’avoir une nouvelle chance chez les Bleus, lui qui n’est plus venu en sélection depuis un an.