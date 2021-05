OM : Thauvin a refusé l'OL, il explique pourquoi

Dans : OL.

Après une jolie aventure avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin aurait pu poursuivre sa carrière à... l'OL. Mais pour son bien, il a plutôt opté pour le Mexique.

Il y a quelques semaines, le champion du monde a officiellement donné son accord aux Tigres de Monterrey. Un choix qui a surpris beaucoup de monde, que ce soit à Marseille, ou plus généralement en France. Tout simplement parce que Thauvin aurait pu viser un bien meilleur projet sportif que celui du club mexicain. Malgré le fait qu'il n'ait pas retrouvé son meilleur niveau depuis sa grave blessure à une cheville en 2020, l'international français a quand même de beaux restes. Ce dont certains clubs européens avaient bien conscience, vu que Flotov avait reçu des offres de la part de formations à l'étranger. Même en L1, Thauvin avait encore la cote. Puisqu'au cours des dernières semaines, c'est... l'OL qui avait tenté sa chance auprès du Marseillais. Mais pour éviter de vivre la même galère que Rudi Garcia, passé de Marseille à Lyon sous les siffles des Gones, Thauvin a préféré partir loin.

« Je n'avais pas forcément envie de ça »

« J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours. Pas envie de jouer contre l'OM ? Oui, c'est forcément quelque chose que tu prends en compte. J'avais la possibilité de rester en Europe, d'aller dans les clubs rivaux. Mais je n'avais pas forcément envie de ça. Je fais les choses avec le coeur. Quand j'échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n'aie pas à affronter l'OM », a lancé, sur RMC, Thauvin, qui sera bien plus tranquille chez les Tigres. Surtout parce qu'il ne subira pas le traitement que Mathieu Valbuena avait reçu à son retour au Vélodrome sous le maillot de l'OL. Mais aussi parce que Thauvin n'aurait pas été bien accueilli par les supporters lyonnais, qui sifflaient son nom à chacune de ses venues au Groupama Stadium.