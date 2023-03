EdF : Son heure est venue, il interpelle Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France peut compter sur une génération de joueurs de très haut niveau. Au poste de gardien, les Bleus sont bien pourvus même si la concurrence pousse fort.

Les vice-champions du monde ont récemment vécu quelques changements importants dans leur équipe. En effet, des joueurs phares ont décidé de prendre leur retraite internationale. C'est notamment le cas de deux gardiens de but : Steve Mandanda et Hugo Lloris. Forcément, leur absence doit être compensée et Didier Deschamps a fait le choix de sélectionner Mike Maignan (numéro 1), Alphonse Areola (numéro 2) et Brice Samba (3e). Si le portier de l'AC Milan est bien installé en équipe de France, les deux autres sont susceptibles de changer dans le futur. La concurrence est rude derrière eux. Parmi les prétendants, on peut citer Ilan Meslier. Le joueur de 23 ans fait des prouesses sous le maillot de Leeds et a été régulièrement appelé chez les Espoirs. Mais il veut bien plus.

Meslier veut plus, Deschamps mis au courant

RECORD ! Âgé de 23 ans et 16 jours, Illan Meslier est le plus jeune gardien de l’histoire à atteindre les 100 matchs en Premier League. 💯🇫🇷 pic.twitter.com/yU0aQHPUBl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 18, 2023

Lors d'une interview accordé à Ouest France, l'ancien de Lorient a en effet lancé un appel du pied au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. « Quand on fait de bonnes performances en Premier League, quand on est en équipe de France Espoirs, on veut toujours aller plus haut. Je suis un compétiteur, donc c'est un objectif. En ce moment, les cartes sont redistribuées, des places se sont libérées. On donne leur chance à des nouveaux. La France compte de très bons gardiens. Ce sont les performances de chacun qui guideront les choix du sélectionneur. À moi d'être bon et régulier », a notamment indiqué Illan Meslier, qui veut donc se donner tous les moyens d'arriver en équipe de France. Cela passera peut-être par un transfert dans un club plus huppé, alors que Chelsea et Manchester United pourraient passer à l'action l'été prochain pour l'enrôler.