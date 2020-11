EdF : Son bannissement, Deschamps et le PSG, Rabiot se confie

Dans : Equipe de France.

Au micro de Telefoot, Adrien Rabiot est revenu sur sa bonne période actuelle et en a profité pour glisser un petit tacle à son ancien club.

Rayonnant au milieu de terrain face au Portugal, Adrien Rabiot semble s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Décisif sur le but de N'Golo Kanté, il a été auteur d'une performance de très haut niveau permettant aux Bleus de prendre l'ascendant sur les Portugais dans l'entrejeu. Le joueur de 25 ans est également performant sous les couleurs de la Juventus depuis plusieurs semaines et l’arrivée d’Andréa Pirlo en tant que coach, de là à faire regretter certains journalistes son départ du PSG, comme Florian Gazan ou Kevin Diaz. Interrogé par Telefoot l’ex-Parisien est revenu sur la différence entre le football italien et celui de l’hexagone.

« On travaille tactiquement en Italie, ce qui n’est pas le cas en France. Les Bleus ? J'étais surpris d'être rappelé aussi tôt, et même le sélectionneur m'a dit qu'il aurait pu me rappeler plus tôt. On a bien discuté, et ça a permis de nous libérer chacun de notre côté. Je ne lâcherai cette place pour rien au monde : je n'ai pas envie de sortir de ce groupe » a déclaré le milieu de terrain. Alors qu'il a quitté son club formateur en étant détesté par la plupart des supporters parisiens après une situation floue autour de sa prolongation de contrat, Adrien Rabiot ne risque pas de se faire des amis du côté de la capitale avec ce genre de déclaration.