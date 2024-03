EdF ‍: La France sans Griezmann, le constat est effrayant

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Lors de cette trêve internationale, l’Equipe de France a disputé deux matchs qui prouvent que sans Antoine Griezmann, Didier Deschamps n’a pas la formule pour faire briller les Bleus.

Une victoire contre le Chili, une défaite face à l'Allemagne mais surtout, deux prestations peu abouties dans le jeu. Le mois de mars n’a pas été fructueux pour l’Equipe de France. En l’absence d’Antoine Griezmann, Didier Deschamps a opté pour un 4-3-3 sans véritable créateur avec Zaïre-Emery et Rabiot devant Tchouaméni contre l’Allemagne, puis Fofana et Camavinga devant la sentinelle madrilène face au Chili. Lors de ces deux matchs, la France a été terriblement déficitaire dans la création du jeu. Au micro de la Chaîne L’Equipe, Karim Bennani a évoqué la dépendance de l’Equipe de France à Antoine Griezmann à trois mois de l’Euro. Selon le journaliste, il est clair que le milieu offensif de l’Atlético de Madrid n’a pas d’équivalent chez les Bleus et que sa présence est tout simplement indispensable à la bonne marche des vice-champions du monde 2022.

« A une époque, l’Equipe de France a été vachement dépendante de Ngolo Kanté au milieu de terrain. Avant la Coupe du monde, où il a joué au milieu de terrain, je n’aurais pas dit que Griezmann était indispensable. Mais maintenant, dans ce rôle-là, dans cette équipe et avec ces joueurs-là autour, il est indispensable car il est le liant entre le milieu de terrain et l’attaque. Il est toujours à l’origine des attaques, il redescend vachement pour ensuite lancer les attaquants. Sa qualité de passe est juste incroyable, on n’a pas de créateur au milieu en Equipe de France s’il n’est pas là. Les gros adversaires, on ne les dominera pas, on aura un jeu de transition et avec un joueur comme Griezmann à la passe, c’est extraordinaire. Donc il est évidemment indispensable à ce niveau-là » a analysé le chroniqueur de l’Equipe de Greg, pour qui Antoine Griezmann est irremplaçable en Equipe de France. Autant dire que Didier Deschamps et les millions de supporters des Bleus vont prier pour qu’il n’arrive rien de grave au meneur de jeu des Colchoneros d’ici la fin de la saison.