EdF : Samba joue franc-jeu avec Deschamps

Par Eric Bethsy

Performant avec le Racing Club de Lens, Brice Samba fait partie des gardiens susceptibles d’intégrer l’équipe de France en mars. D’ailleurs, le portier lensois ne cache pas ses ambitions.

De par ses prestations convaincantes et son style particulier, Brice Samba ne passe pas inaperçu. Le gardien du Racing Club de Lens attire l’attention des observateurs et des supporters de l’équipe de France. Avant la prochaine liste en mars, l’ancien portier de l'Olympique de Marseille fait effectivement partie des potentielles surprises annoncées.

« Si on parle de moi au niveau des médias, c’est que mes performances sont assez bonnes, s’est réjoui Brice Samba dans un entretien accordé à RMC. Après soyez-en sûrs, ce n’est pas moi-même qui vais faire ma propagande. C’est un rêve de représenter la France. Si j’en ai l’opportunité, ça sera avec beaucoup de joie, d’envie et de détermination. » Mais aussi d’opportunisme avec les absences à son poste.

Sans Lloris ni Mandanda...

« C’est vrai qu’avec les retraites d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, il y a de la place qui se libère, je ne vais pas faire l’hypocrite, a reconnu le Lensois. Après je vais faire le maximum, je vais me donner chaque week-end pour que le sélectionneur puisse faire appel à moi. Je suis très croyant, et chaque chose en son temps et quand ça sera le moment j’irai tout simplement. »

« Des pré-convocations ? Non, je n’ai jamais reçu pré-convocations mais oui le 16 mars, je vais regarder ça (la liste, ndlr) mais je ne me prends pas la tête. Quand ça doit venir, ça viendra et si ça ne vient jamais et bien c’est la vie, ma carrière sera comme ça c’est le destin, mais on va se donner les moyens d’y être », a annoncé Brice Samba, en concurrence avec Alphonse Areola, Alban Lafont ou encore Illan Meslier, tous derrière Mike Maignan dans la hiérarchie de Didier Deschamps.