EdF ‍: Samba et Areola c'est fini, Deschamps se fait secouer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Etincelant depuis plusieurs mois dans les cages du LOSC, Lucas Chevalier a crevé l’écran lors de la victoire des Dogues face au Real Madrid mercredi soir, en évitant l’égalisation des Merengue en fin de match.

Lucas Chevalier est un excellent gardien, ce n’est pas un scoop. Mais mercredi soir, le gardien français de 22 ans a envoyé un message très fort, à la veille de la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l’Israël et la Belgique, en réalisant un match exceptionnel face au Real Madrid. Infranchissable, le natif de Calais s’est montré déterminant dans le dernier quart d’heure, repoussant un bon nombre d’occasions madrilènes afin de permettre au LOSC de décrocher une victoire historique. Le journal L’Equipe ne s’y est d’ailleurs pas trompé en accordant dans son édition du jour une note assez rare à Lucas Chevalier avec un excellent 9/10.

LdC : Lille s'offre le Real Madrid ! https://t.co/gdjhAdmkkW — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

« Le gardien lillois a réussi un match remarquable. Ses arrêts propres, ses sorties devant sa surface opportunes sur des ballons en profondeur du Real où il fallait suppléer ses défenseurs ont donné le ton en première période. Sa deuxième ne s'est animée qu'en toute fin de match. Mais il y sauve encore trois fois son camp. Sur une tête de Bellingham, puis de Rüdiger. Et, enfin, sur une reprise à bout portant de Güler » analyse le quotidien national. Sur les réseaux sociaux, il n’y en avait que pour Lucas Chevalier après cette belle victoire des Nordistes et alors que Didier Deschamps annonce sa liste ce jeudi à 14 heures pour les prochains matchs de Ligue des Nations, le sélectionneur de l’Equipe de France joue gros.

Chevalier appelé, Deschamps attendu au tournant

Car beaucoup ne comprendraient pas comment se passer d’un tel gardien, qui représente assurément l’avenir à ce poste chez les Bleus. « Exceptionnel. Incroyable. Magique. Pas assez de mots pour décrire la performance de Lucas Chevalier face au Real Madrid. Liste de Deschamps demain », « Quelle va être l’excuse pour Deschamps de pas prendre Chevalier ? », « Pendant ce temps Deschamps préfère appeler Areola que Chevalier », « Il faut quoi de plus à Deschamps pour sélectionner Chevalier ? » ou encore « J'espère que Deschamps va sélectionner Chevalier il n'a plus d'excuse la » et « Si Deschamps ne sélectionne pas Chevalier, je ne comprends plus rien » peut-on lire sur X au milieu de centaines de messages similaires.

Autant dire que s’il fait le choix de continuer avec Samba et Areola pour accompagner Maignan, Didier Deschamps devrait subir une nouvelle vague de critiques. Car il est clair que Lucas Chevalier mérite lui aussi d’être testé au sein du groupe en Equipe de France au vu de ses prestations depuis plusieurs mois et ce ne sont pas les supporters des Dogues qui diront le contraire.