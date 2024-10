LdC ‍: Lille s'offre le Real Madrid ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Real Madrid 1-0

But : David (45e+3 sur pen.)

Solide collectivement, Lille a battu le Real Madrid 1-0. Un exploit immense qui relance les Nordistes dans cette Ligue des champions.

Après la défaite logique subie au Sporting Portugal, le LOSC recevait le pire adversaire pour espérer se relancer : le Real Madrid. Cependant, dès l'entame, Lille regardait droit dans les yeux le tenant du titre de la Ligue des champions. Les Dogues contenaient bien les attaquants madrilènes. Seul Endrick sur un raid solitaire venait vraiment inquiéter Chevalier (19e). Le LOSC se créait la meilleure occasion du premier acte avec un double arrêt de Lunin devant Jonathan David (25e). Lille commençait à prendre le dessus et une main grossière de Camavinga venait récompenser les Nordistes. L'arbitre accordait un penalty avec la VAR et David ajustait parfaitement Lunin.

JONATHAN DAVID OUVRE LE SCORE POUR LILLE !



Le Lillois ne tremble pas et convertit son pénalty après une main de Camavinga 😍#LOSCRMA | #UCL pic.twitter.com/yeHdiMcXJK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024

Lille conservait le même état d'esprit conquérant après la pause. Zhegrova était proche de doubler la mise avec une frappe enroulée qui frôlait le poteau. Kylian Mbappé et Luka Modric entraient en jeu pour réveiller le Real Madrid. Il fallait attendre les 10 dernières minutes pour voir le LOSC souffrir. Les Merengues faisaient le siège du but lillois mais Chevalier et ses défenseurs étaient héroïques. Tiago Santos sauvait un ballon sur sa ligne (86e). Son gardien stoppait lui une tête de Rudiger et une reprise de Guler. 1-0, Lille prend ses trois premiers points dans la nouvelle formule de la C1 et peut croire à nouveau en une qualification au prochain tour. Terrible déconvenue pour le Real qui subit sa première défaite européenne depuis 18 mois.