EdF ‍: Riolo exige le départ de Deschamps ce mercredi ‍!

La marche était trop haute mardi soir pour l’Equipe de France, éliminée en demi-finale de l’Euro par une équipe espagnole bien supérieure (2-1). Le clap de fin pour le sélectionneur national Didier Deschamps ?

Sous contrat avec la Fédération française de football jusqu’en juin 2026, Didier Deschamps a rempli l’objectif fixé par son président Philippe Diallo en atteignant la demi-finale de l’Euro 2024. La défaite contre l’Espagne, qui a surclassé l'Equipe de France mardi à Munich, pose néanmoins un certain nombre de questions. Les Bleus doivent-ils continuer avec Didier Deschamps malgré le jeu très pauvre offert par les coéquipiers de Kylian Mbappé durant la compétition ? De plus en plus de supporters et d’observateurs sont favorables à ce que l’on tourne la page Didier Deschamps, en poste depuis douze ans. L’envie de changer de sélectionneur est d’autant plus présente qu’un certain Zinedine Zidane est libre, lui qui attend l’Equipe de France depuis trois ans et son départ du Real Madrid.

Au micro de RMC, Daniel Riolo a lui aussi exprimé le désir de voir un renouvèlement à la tête de l’Equipe de France et le journaliste de l’After Foot n’y va pas par quatre chemins pour le faire savoir. « Il s'accroche, il reste. Peut-être que là sur le moment, lui demander s'il se casse, ça peut le perturber, mais la question se posera dès demain (mercredi), ou quand il veut. Mais le mec est là depuis 12 ans et ne veut surtout pas entendre la question... Stop. Ça suffit. Va-t'en. Va jouer au padel tranquille à Monaco, au soleil. Passe à autre chose. Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça. Lui il est contre cette idée-là » a expliqué le journaliste de RMC sur les ondes de la radio après la défaite des Bleus, avant de poursuivre.

« Tellement ça lui fait du mal que Zidane qui n'a pas entraîné l'équipe de France une minute soit attendu comme un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de faire une demie à l'Euro, on a envie qu'il parte. Psychologiquement, cet homme-là est atteint. Atteint par le fait que depuis le début de sa carrière, il n'est pas le beau de l'histoire. Lui, c'est le moche de l'histoire. Et il le vit très mal. C'est une cicatrice depuis ses 20 ans, depuis que Michel Platini a dit de lui que c'était un porteur d'eau quand il a commencé en équipe de France » a lancé Daniel Riolo, exaspéré par Didier Deschamps et qui rêve de voir un changement de sélectionneur, et cela dès ce mercredi. Un scénario qui a toutefois peu de chances de voir le jour puisque sauf tremblement de terre, Didier Deschamps sera bien à la tête des Bleus au Mondial 2026 aux Etats-Unis.