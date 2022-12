EdF : Rabiot déchainé, il dévoile les forces des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France verra les quarts de finale de la Coupe du monde après son succès contre la Pologne (3-1) ce dimanche. Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont fait le show.

L'équipe de France a fait le nécessaire pour se débarrasser de la Pologne ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps ont connu quelques difficultés en première période mais auront logiquement fait la différence face à des Polonais inférieurs. En toute fin de première période, c'est Olivier Giroud qui a ouvert le score sur un service parfait de Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé qui s'est ensuite offert un doublé magnifique en seconde période. Seul bémol de la soirée, un nouveau but encaissé après un penalty accordé à la Pologne en toute fin de match. Qu'à cela ne tienne, l'équipe de France verra les quarts de finale et affrontera le vainqueur du match entre le Sénégal et l'Angleterre.

Rabiot et les Bleus en mission

Tchouaméni - Rabiot, ils n'ont ni la qualité de passe de Pogba ni la capacité à répéter les courses de Kanté mais ils compensent grâce à leur compréhension du jeu. Ils sont très complémentaires à Griezmann et réussissent un très bon début de coupe du monde. Précieux. pic.twitter.com/gUkzHpDFC3 — Ballon Rond (@ballonrondfc) November 26, 2022

Encore une fois très bon à la récupération, Adrien Rabiot est apparu soulagé en fin de rencontre au micro de TF1. Le milieu de terrain de la Juve a savouré la victoire et salué l'état d'esprit. Cependant, il n'a aucune préférence entre le Sénégal et l'Angleterre. « C'est mérité dans l'ensemble. On a bien débuté mais on a eu un coup de moins bien. On a fait le nécessaire et on a eu le contrôle du jeu. On a mis les sécurités. Après, ça a fait le boulot devant. On a été bons dans tous les compartiments. Il faut donner tout ce qu'on a et sortir du terrain sans regrets. C'est ce que j'essaye de faire. Il faut insister sur la solidarité et l'union, c'est ce qui fait notre force. Pour les quarts ? J'ai pas de préférence. On ne va pas commencer à en avoir. On veut se concentrer sur nous-mêmes et on est prêt à affronter n'importe qui », a notamment indiqué Adrien Rabiot, persuadé que les Bleus peuvent aller au bout si l'état d'esprit ne change pas. C'est tout ce qu'on peut espérer pour l'équipe de France et Adrien Rabiot, en très grande forme depuis le début de ce Mondial au Qatar.