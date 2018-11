EdF : Quelle classe ce Kylian Mbappé, une preuve de plus !

Dans : Equipe de France, OM, PSG.

Cette semaine, suite au dramatique écroulement d'immeubles à Marseille, une institutrice phocéenne avait lancé un appel à Kylian Mbappé afin que ce dernier puisse envoyer un message ou même rencontrer un de ses élèves de 10 ans qui a eu la douleur de perdre sa maman dans ce tragique événement. Bien vite, on a appris que l'attaquant des Bleus et du PSG allait inviter l'enseignante et son élève, mais ce dimanche, en conférence de presse, Kylian Mbappé n'a pas souhaité en dire plus.

Car la nouvelle jeune star du football français et même mondial ne souhaite pas qu'on le soupçonne de tirer profit en matière de communication de ce sujet. « Oui, j’ai vu le message de l’institutrice. Mais je veux pas m’étaler là-dessus dans la presse. Je vais tout faire pour le rencontrer, mais je ne suis pas là pour faire de la récupération. Cela doit rester dans le cadre privé, c’est faire plaisir à un enfant, je ne veux pas trop en parler », a confié, avec classe, Kylian Mbappé, qui a décidément tout bon en matière de communication et de comportement.