EdF : Pour cette fois, Mbappé échappe à la sanction

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Elu homme du match lors de ses deux premières titularisations au Mondial 2022, Kylian Mbappé avait refusé de se présenter en conférence de presse. Ses absences auraient pu valoir une double sanction. Mais la FIFA a préféré épargner la Fédération Française de Football et son attaquant.

Tout le monde ne parle que de Kylian Mbappé. Double buteur et passeur décisif contre la Pologne (3-1) dimanche, l’attaquant de l’équipe de France a illuminé ce huitième de finale du Mondial 2022. Il n’était pas difficile de deviner l’identité du joueur mis en lumière par la FIFA. C’est effectivement la star du Paris Saint-Germain qui a reçu le trophée d’homme du match, celui qu’il avait déjà obtenu après les victoires face à l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Kylian Mbappé était donc attendu en conférence de presse après ces deux rencontres.

Belle victoire et qualification pour le quart de finale 🇫🇷💪🏽… pic.twitter.com/ps3B4PrTQB — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 4, 2022

Mais le Français ne s’était pas présenté, au risque de mettre la Fédération Française de Football sous la menace d’une double amende à 10 000 euros chacune. Alors après son récital dimanche, l’ancien Monégasque s’est présenté devant les médias pour s’expliquer. « Je voulais m'exprimer. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je ne parlais pas, a réagi Kylian Mbappé. Déjà, pour tous les journalistes qui sont là, ce n'était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens. »

Mbappé focalisé sur son Mondial

« C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose, a-t-il expliqué. C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter. J'ai appris il y a peu que la Fédération allait avoir une amende. Je m'engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération paie une décision qui est personnelle. » Selon le quotidien Le Parisien, l’attaquant tricolore n’aura rien à verser puisque la FIFA s’est contentée d’une lettre d’avertissement envoyée à la FFF. De son côté, Kylian Mbappé tient à ce que l’on continue à parler de lui, mais uniquement pour ses performances.