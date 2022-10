EdF : Pogba au Mondial, le marabout de Mbappé bloque tout

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A trois semaines de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar, Paul Pogba a fait son retour à l’entraînement.

Paul Pogba voit enfin le bout du tunnel. Opéré du genou il y a un mois, le milieu de terrain de la Juventus Turin a fait son grand retour à l’entraînement du club italien cette semaine. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps, qui a appris il y a quelques jours le forfait officiel de Ngolo Kanté, qui sera lui absent durant les quatre mois à venir. Le retour de Paul Pogba constitue une bonne nouvelle pour la France tant on se demande qui pourrait accompagner Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain lors de la Coupe du monde au Qatar. Mais selon Ludovic Obraniak, l’état de santé de Paul Pogba n’est pas le seul critère à prendre en compte pour savoir si « La Pioche » sera au Qatar avec les Bleus en novembre prochain.

Pogba au Mondial, Obraniak tire le frein à mains

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le consultant a rappelé que les affaires extra-sportives de Paul Pogba ne pouvaient être occultées. En outre, l’ancien joueur de Lille pense qu’il est difficile pour Didier Deschamps de faire cohabiter Paul Pogba et Kylian Mbappé après les révélations au sujet d’une possible demande maraboutage du milieu de la Juve à l’encontre de l’attaquant du PSG. « Pogba se rapproche-t-il du Mondial ? Non car pour moi il est assez clair que ce n’est pas son état physique qui est en jeu. Pogba peut revenir et être apte, moi je prendrais en Equipe de France même un Pogba à 70 % mais là on occulte complètement l’histoire qu’il y a sous le tapis, l’histoire avec Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, Pogba n’a apporté aucun élément pour démentir cette séance avec son éventuel marabout sur Kylian Mbappé » a rappelé Ludovic Obraniak, pour qui il ne faut pas se réjouir trop vite du retour de Paul Pogba, dont la présence à la Coupe du monde est encore incertaine. Et pas uniquement pour des raisons sportives et physiques.