Paul Pogba au Qatar, l'espoir renait enfin !

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la Juventus, Paul Pogba a fait son retour à Continassa, au centre d'entraînement de la Veille Dame et prépare son retour à la compétition.

Blessé au genou au moment de sa signature à la Juventus de Turin, Paul Pogba a été contraint de subir une opération chirurgicale au ménisque. Éloigné des terrains depuis plusieurs mois, le milieu de terrain français a fait son retour sur les terrains, à l'entraînement, avec les Bianconeri. Le joueur de 29 ans s'est remis à courir et prépare son retour en Serie A, alors que sa participation à la Coupe du monde est plus que menacée. La Juventus espère que Pogba pourra rejouer avec ses coéquipiers en Italie avant l'ouverture du mondial au Qatar. La course contre la montre est lancée pour le natif de Lagny-sur-Marne qui rêve de participer à sa troisième Coupe du monde avec l'Équipe de France.