EdF : Pogba au Mondial, Deschamps ne lui avait laissé aucun espoir

Par Corentin Facy

Victime d’une rechute de sa blessure au genou, Paul Pogba est officiellement forfait pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France.

Incertain depuis de longs mois, Paul Pogba ne disputera pas la Coupe du monde avec l’Equipe de France. Le suspense a définitivement pris fin en début de semaine après l’annonce d’une rechute de la blessure au genou du milieu de terrain de la Juventus Turin, absent des terrains depuis le mois d’août. Didier Deschamps avait peut-être un infime espoir de compter le milieu de terrain de Manchester United dans ses rangs pour la Coupe du monde, il n’en sera donc rien. Mais pour Alain Roche, ancien joueur de l’Equipe de France et consultant pour Europe 1, il est fort probable que Didier Deschamps ait fait une croix sur Paul Pogba depuis très longtemps. Et pour cause, l’ex-directeur sportif des Girondins de Bordeaux estime qu’il est improbable, connaissant bien le logiciel de Didier Deschamps, que le sélectionneur des Bleus ait envisagé de partir au Mondial avec un joueur n’ayant pas disputé le moindre match depuis août.

Le forfait de Pogba acté depuis longtemps par Deschamps ?

« Paul Pogba, c’est une grande perte pour l’Equipe de France tout comme Ngolo Kanté. Quand ces joueurs ne sont pas là, on voit que cette équipe est en difficulté. Des jeunes joueurs les ont remplacés mais ils n’ont pas la même expérience. Pogba, cela ne sert à rien de prendre un joueur qui n’a plus joué depuis six mois, qui est blessé depuis août. Il a commis une grosse erreur de ne pas se faire opérer dès sa blessure en août. Avec ses problèmes personnels en plus, c’était vraiment compliqué d’avoir ce joueur pour disputer une compétition de cet ordre-là. Je ne pense pas que Didier Deschamps ait pensé une seule fois à prendre Pogba. Deschamps ne pouvait pas débuter une Coupe du monde avec un joueur qui ne joue pas depuis six mois », a lancé Alain Roche, pour qui il était clair dans l’esprit de Didier Deschamps depuis un long moment que Paul Pogba ne disputera pas la Coupe du monde. Officiellement, c’est donc un deuxième forfait de taille pour les Bleus après l’annonce de celui de N'Golo Kanté. Les milieux de terrain qui ont fait le succès de la France à la Coupe du monde il y a quatre ans sont indisponibles et cela représente forcément un gros coup dur pour le sélectionneur tricolore.