Paul Pogba officiellement forfait pour le Mondial !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Les dernières nouvelles au sujet de Paul Pogba sont mauvaises, le milieu de terrain sera finalement absent près de trois semaines, et pas dix jours, avec la Juventus. Son avocate a officialisé son forfait pour le Mondial au Qatar.

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport avait dévoilé que Paul Pogba avait retrouvé l’infirmerie de la Juventus en raison d’un souci musculaire à la cuisse apparu il y a quelques jours, et qui n’a pas été réglé. Le quotidien sportif italien a annoncé une absence estimée à dix jours avant une reprise du milieu de terrain revenu cet été de Manchester United. Un forfait qui n’annonçait rien de bon pour Pogba, dans la mesure où Didier Deschamps doit dévoiler sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar dans dix jours précisément, à savoir le 9 novembre. Mais à en croire L’Equipe, qui apporte des précisions sur ce dossier, le forfait du champion du monde 2018 sera bien supérieur à dix jours, puisque l’on évoque maintenant une lésion à la cuisse et pas une simple fatigue musculaire. Et le suspense est définitivement terminé.

Pogba de retour que le 20 novembre, adieu le Mondial

Paul Pogba ne reviendra pas à l’entraînement avant trois semaines, soit au moment du coup d’envoi du Mondial à Doha prévu le 20 novembre. Et même si la France ne jouera son premier match que le 22 novembre contre l’Australie, la situation était devenue intenable ou presque. pour Didier Deschamps, forcément attentif à la situation de celui qui était son relais sur le terrain. Le sélectionneur français n'aura même pas à tergiverser, puisque l'avocate de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, a officiellement confirmé le forfait du milieu de terrain. « Après les examens médicaux de dimanche et d’aujourd’hui à Turin et Pittsburgh, il est extrêmement douloureux d’informer que Paul Pogba aura encore besoin de temps pour récupérer de son opération. Pour cette raison, Paul ne sera pas en mesure de rejoindre l’équipe de la Juventus avant la pause de la Coupe du monde ni l’équipe nationale française au Qatar », a précisé l'avocate du joueur au Parisien. Un sacré coup dur pour les Bleus après l'absence déjà officielle de N'Golo Kanté.