EdF : Platini, Euro 2021… Giroud vise le Panthéon du football

Dans : Equipe de France.

Malgré le report du Championnat d’Europe des Nations en 2021, Olivier Giroud garde quand même de très grands objectifs pour sa fin de carrière en équipe de France.

Cette année, Olivier Giroud avait un plan très clair en tête chez les Bleus : battre les records, gagner l’Euro 2020 et partir sur une bonne note. Mais au final, la crise sanitaire du coronavirus en a décidé autrement… À son grand malheur ? Pas du tout. Car même s’il a vécu une saison très compliquée à Chelsea, où il n’a joué que 13 matchs pour trois buts, l’attaquant de 33 ans espère bien relancer la machine jusqu’à l’été 2021, date de la fin de son contrat chez les Blues. Mais pour faire partie des futures listes de Didier Deschamps et surtout pour garder sa place de titulaire dans l’équipe championne du monde, l’ancien d’Arsenal devra se battre. Pour cela, et histoire de faire taire les critiques, Giroud a décidé de se fixer un véritable cap avec la France : atteindre les 100 sélections, tout en dépassant la marque de Michel Platini. C’est en tout cas ce que confie le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

« Je veux marquer l’histoire du football français. Je suis à 97 sélections et j’espérais atteindre le cap des 100 lors des rassemblements de mars et de juin. Ce n’est que partie remise ! Concernant le nombre de buts, je ne suis qu’à deux longueurs de Michel Platini (39 contre 41), c’est aussi clairement un objectif. Et enfin, j'ai envie d’être champions d‘Europe avec l’équipe de France l’année prochaine », a lâché, dans Le Dauphiné Libéré, Giroud, qui pourrait, à terme, viser le record absolu de Thierry Henry. Mais s’il arrive déjà à imiter le champion du monde 1998 et le champion d’Europe 2000, l’avant-centre rentrera bel et bien dans la légende du sport français, loin devant la « F1 » Karim Benzema, qui avait comparé Giroud à un « karting » pendant le confinement...