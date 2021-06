EdF : Pierre Ménès donne ses notes, ça taille !

Dans : Equipe de France.

Pierre Ménès n'a pas apprécié la prestation de certains joueurs de l'équipe de France. Les notes sont salées.

Magie des équipes de Didier Deschamps, l’équipe de France a beau avoir complètement manqué sa première mi-temps, elle est rentrée aux vestiaires avec un score de parité, et aurait très bien pu s’imposer face au Portugal. Néanmoins, le match nul assez bizarre sur le score de 2-2 avec trois pénaltys, suffit au bonheur des Français pour prendre la première place du groupe, et éviter la Belgique et l’Angleterre, ce que le Portugal et l’Allemagne n’ont pas pu faire. Toutefois, impossible pour Didier Deschamps de ne pas constater que tout n’a pas fonctionné dans sa composition de départ. Et notamment un côté droit Koundé-Tolisso qui a totalement perdu les pédales.

Sorti de son silence pendant cet Euro pour délivrer son jugement, Pierre Ménès a bien fait comprendre qu’il y avait un problème avec ce côté droit, délivrant la note de « 4 » au Sévillan et au Munichois. Des postes inhabituels, une faible expérience à ce niveau, la sanction ne pardonne pas. Mais ce n’est pas la pire note. Elle revient inhabituellement à Hugo Lloris, qui récolte un « 3 » pour son pénalty provoqué, sa sortie en retard, et sa passivité aussi dans cet exercice des pénaltys. Car en dehors de cela, le gardien tricolore n’a pas eu tant de travail, mais il a très clairement été peu inspiré. Enfin, un Hernandez en difficulté et un Griezmann peu inspiré malgré sa combativité, ont aussi manqué la moyenne avec 4. Pour le côté positif, le duo Pogba-Kanté a visiblement régalé le consultant, qui leur a mis un 7. Même note pour un Karim Benzema chirurgical sur ses occasions, et qui a clairement pris confiance en vue des prochains matchs. La Suisse est prévenue, même si Didier Deschamps va tout de même devoir colmater les brèches.