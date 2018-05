EdF : Pierre Ménès comprend et explique la décision de Rabiot

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Seulement suppléant de l’équipe de France pour le Mondial 2018, Adrien Rabiot a très mal vécu son absence de la liste des 23.

Vexé, le milieu du Paris Saint-Germain a informé Didier Deschamps qu’il refusait de se tenir à la disposition des Bleus. Une décision choquante pour le sélectionneur tricolore, la Fédération Française de Football et de nombreux observateurs. Bref, tout le monde s’en prend à l’ancien Toulousain. Tout le monde, sauf Pierre Ménès qui condamne le choix de Rabiot, mais qui le comprend également.

« Il n’y a pas débat sur le fait qu’une sélection ne se refuse pas. En revanche, concernant un rôle de réserviste, on peut s’estimer trop déçu, désespéré, et pas motivé. Au moins, on ne peut pas lui reprocher d’être faux-cul, a défendu le consultant sur le site de CNEWS Matin. Mais c’est le mode de refus qui est condamnable. Il aurait très bien pu appeler Didier Deschamps pour lui exprimer ce choix de vive voix, en lui faisant part de sa déception et de sa colère. Il a sûrement estimé que le fait d’être titulaire au PSG aurait dû lui valoir une place dans la liste des 23. »

Sakho fier d’être suppléant mais...

« Évidemment, quand on voit la réaction de Mamadou Sakho, il y a un contraste saisissant. Mais le défenseur revient de loin et ne joue pas dans un grand club. Et chacun réagit avec son caractère, a ajouté Ménès. Néanmoins, une telle décision peut nuire à sa carrière, en sélection comme en club. Les formations qui pourraient être intéressées par son profil vont forcément se poser des questions sur son attitude. Et il n’est pas certain que Rabiot, qui est en pleine négociation de prolongation avec Paris et qui est très gourmand, croule sous les propositions. Dans tous les cas, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. » En effet, Rabiot pourrait vite le regretter.