EdF : Deschamps tâtonne, changement brutal en Croatie ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Grand partisan de la défense à cinq depuis l’Euro, Didier Deschamps pourrait revenir à un système plus traditionnel ce lundi en Croatie.

Même s’il n’était pas présent sur place en raison d’un deuil familial, Didier Deschamps n’a pas manqué une miette de la performance de l’Equipe de France contre le Danemark, vendredi soir. La défaite des Bleus au Stade de France pourrait avoir des conséquences sur l’avenir à court terme de l’équipe puisque selon les informations de L’Equipe et de RMC, le staff de l’Equipe de France a quelques doutes sur la meilleure organisation à travailler à quelques mois seulement de la Coupe du monde au Qatar. En déplacement lundi en Croatie, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations, l’Equipe de France pourrait de nouveau évoluer dans une défense à quatre, ce qui n’est plus le cas depuis l’élimination lors des 8es de finale de l’Euro 2021 contre la Suisse.

Une défense à quatre pour la France en Croatie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Un système en 4-2-3-1 a été travaillé par Didier Deschamps lors de l’entraînement de veille de match et pourrait être utilisé contre les Croates. L’identité des joueurs offensifs est encore un mystère mais la défense à quatre a de grandes chances de s’articuler autour de Presnel Kimpembe, lequel sera le capitaine du jour en raison des absences d’Hugo Lloris, de Raphaël Varane et de Paul Pogba. Le défenseur du PSG sera probablement associé à William Saliba tandis que Benjamin Pavard et Lucas Digne, sur le banc contre le Danemark au Stade de France il y a trois jours, sont pressentis pour occuper les couloirs. Le reste de la composition est plus incertain. L’Equipe mise sur un duo Guendouzi-Tchouaméni à la récupération tandis que les quatre offensifs seraient Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Jonathan Clauss dans une position de milieu droit et Wissam Ben Yedder en attaque. Une équipe très remaniée qui aura pour mission de gagner en Croatie afin de relancer la France dans son groupe de Ligue des Nations.