EdF : Pierre Ménès au secours de Kylian Mbappé

A l'image de la plupart de ses coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé a totalement raté son match samedi contre l'Australie, l'attaquant du PSG et des Bleus étant à côté de la plaque du début à la fin, et cela même si la France s'est imposée. Alors que certaines critiques ont commencé à pleuvoir sur Kylian Mbappé et sa faculté à être, ces derniers temps, plus à l'aise devant les micros que sur les terrains de football, Pierre Ménès a relativisé la contre-performance de la star parisienne.

« Quand tu joues un ballon toutes les dix minutes, c'est difficile d'exister. Il n'a pas eu la moindre ouverture pour placer ses dribbles, mais il a quand même lancé l'équipe de France par une frappe sans angle en début de match. Quand l'opposition sera plus ambitieuse, il aura davantage d'occasions pour se montrer », annonce le consultant de Canal+, pas vraiment plus inquiet que cela concernant la situation de Kylian Mbappé. Ce dernier aura l'occasion de confirmer les propos de Pierre Ménès à l'occasion du deuxième match de l'équipe de France, ce sera jeudi contre le Pérou.