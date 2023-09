EdF ‍: Pavard victime d'un coup tordu de Didier Deschamps ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La semaine internationale n'aura pas permis à la France de résoudre son problème à droite de la défense. Jules Koundé a déçu face à l'Irlande tandis que Benjamin Pavard a souffert contre l'Allemagne. Deschamps devra être patient pour combler ce manque.

La coupe du monde au Qatar a été une locomotive pour Didier Deschamps. Contraint par les nombreuses blessures, le sélectionneur de l'Equipe de France a opéré un changement de génération aussi brutal que réussi dans son onze. Pogba et Kanté ont cédé leur place à Tchouaméni et Camavinga. Upamecano et Konaté se sont révélés être de très bons successeurs du duo Varane-Umtiti. Il n'y a guère qu'un poste qui provoque encore des migraines à Deschamps : l'arrière droit des Bleus. L'option Jules Koundé a été explorée mais ne convainc pas. Le défenseur central barcelonais n'apporte rien offensivement comme cela fut le cas face à l'Irlande. Malheureusement, le sélectionneur n'a pas mieux puisque Pavard déçoit tout autant au poste.

Pavard à droite, ce ne sera plus le cas à l'Inter

Mardi soir, en Allemagne, Benjamin Pavard a pris place à droite de la défense lors du revers de l'Equipe de France 2-1. En première mi-temps notamment, le nouveau joueur de l'Inter Milan a vécu un calvaire face aux flèches allemandes. Si souvent habitué à jouer central en club, Pavard a été mis en difficulté inutilement par Didier Deschamps. Le journal L'Equipe parle carrément de « cadeau empoisonné offert au nouvel intériste ».

Todibo, Saliba et Pavard en souffrance, un 4-4-2 défaillant !https://t.co/WNLJgg3JeN — Foot Mercato (@footmercato) September 12, 2023

Toutefois, le quotidien sportif reconnaît que Didier Deschamps ne peut faire autrement en Equipe de France. Aucun latéral droit de métier n'a émergé ces derniers temps. Les solutions d'avenir se nommeront sans doute Malo Gusto, Pierre Kalulu ou Nordi Mukiele. Le premier devra s'imposer à Chelsea et le troisième le devra au PSG. Mais, une chose est sûre, les trois joueurs sont encore trop tendres pour le niveau international et l'exigence de Didier Deschamps. Même s'ils préfèrent évoluer comme centraux, Koundé et Pavard n'ont donc pas fini de souffrir en tant que latéral droit chez les Bleus.