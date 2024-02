EdF ‍: Pavard titulaire à l'Euro, Deschamps ne va pas avoir le choix

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Transféré à l’Inter Milan l’été dernier en provenance du Bayern Munich, Benjamin Pavard a crevé l’écran lors du choc italien de dimanche soir face à la Juventus Turin (1-0).

Utilisé en tant que défenseur central à l’Inter Milan, Benjamin Pavard veut également occuper ce rôle en Equipe de France. Le défenseur milanais sait que la concurrence est féroce à ce poste chez les Bleus avec Upamecano, Konaté, Saliba ou encore Koundé mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Benjamin Pavard se donne les moyens d’atteindre son objectif. Dimanche soir, l’international tricolore a crevé l’écran lors du choc italien entre l’Inter Milan et la Juventus Turin. Solide comme un roc, le joueur formé au LOSC est l’homme du match de la plupart des journaux italiens ce lundi. « Il est à San Siro depuis six mois, mais l’impression qu’il y est né » écrit même la Reppublica dans son édition du jour en attribuant la note de 7,5/10 à Benjamin Pavard.

Tuttosport parle de son côté d’un jour « béni quand Inzaghi a demandé au club de faire all-in sur lui. Tout est parfait, il interprète le match comme un fuoriclasse » écrit le média italien. Après la victoire de l’Inter Milan contre la Juve, le défenseur français est toutefois resté humble et refuse de céder à la tentation de l’enflammade à moins de six mois de l’Euro. « Vous êtes très aimable de dire que j'étais le meilleur sur le terrain, mais je pense que toute l'équipe a été remarquable. C'était une grande performance collective, à la fois des titulaires et des remplaçants, mais aussi des supporters qui ont créé une atmosphère enflammée. Je suis heureux que vous pensiez que j'ai été le meilleur sur le terrain, mais je pense déjà à la Roma samedi prochain » a lancé Benjamin Pavard, qui peut en tout cas être satisfait de son intégration parfaite à l’Inter Milan. La question est maintenant de savoir si le défenseur de l’Inter parviendra à répéter ce genre de performance avec les Bleus, où il espère s’imposer en tant que défenseur central.