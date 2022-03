EdF : Pavard positif au covid-19 et incertain avec les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

Benjamin Pavard, appelé ce jeudi par Didier Deschamps, pourrait finalement ne pas pouvoir tenir sa place à cause d'un test positif au Covid-19.

Le Bayern Munich a communiqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux et a annoncé que le défenseur français va bien et qu'il était actuellement isolé à son domicile en Bavière. L'arrière droit a participé à l'entraîneur du Bayern Munich ce jour. Pour rappel, tous les joueurs convoqués par Didier Deschamps se retrouveront dès ce lundi à Clairefontaine en vue des matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire (25 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars). Didier Deschamps et le staff de l'Équipe de France devraient rapidement communiquer sur le cas de Benjamin Pavard.