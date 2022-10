EdF : Paul Pogba c'est fini, Deschamps doit l'oublier

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis la reprise et victime de plusieurs affaires extra-sportives, Paul Pogba n'a toujours pas démarré sa saison avec la Juventus de Turin et sa présence à la Coupe du monde est compromise. Pour cet ancien champion du monde, c'est quasiment impossible de le voir au Qatar.

Après son départ de Manchester United, Paul Pogba voulait démarrer un nouveau cycle avec le club où il est devenu un grand joueur. Malheureusement, le milieu de terrain a été contraint de passer par la case opération à cause de son genou. Il entrave donc son retour à la Juventus, qui manque cruellement d'un joueur du calibre de Pogba pour se relancer en Serie A. Outre ses pépins physiques, le champion du monde a été embarqué dans une affaire de chantage ces derniers mois suite à des révélations faites par son frère Mathias Pogba. L'affaire a éclaté et a mis Pogba dans la tourmente. Si Didier Deschamps espère encore que Pogba sera rétabli pour la coupe du monde aussi bien mentalement que physiquement, Bixente Lizarazu estime que la situation du Français est trop complexe pour qu'il participe au mondial.

Pogba au mondial, une mauvaise idée

« Son dernier match, c'était en avril, il n'a pas joué de la saison, il a vécu des choses extra-sportives difficiles et mentalement, il a forcément été touché. Je ne vois pas dans ces conditions comment Pogba peut être à un bon niveau » a confié l'ancien joueur du Bayern Munich sur le plateau de Téléfoot. Didier Deschamps doit annoncer sa liste le 9 novembre, et Pogba n'a toujours pas foulé les pelouses du championnat italien. Celui qui a eu un rôle prépondérant dans le sacre des Bleus en Russie pourrait laisser ses partenaires tenter de réaliser le doublé sans lui. Allegri a récemment annoncé que le retour de Pogba avec la Juventus se fera le 10 novembre. La course contre la montre est lancée pour le joueur de 29 ans.