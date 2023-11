EdF ‍: Paul Pogba au fond du trou, Didier Deschamps confirme

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après avoir traversé une longue période de convalescence suite à une blessure grave et une affaire extra-sportive plus que délicate, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone cet l'automne. Didier Deschamps s'est exprimé sur son cas épineux et dont l'espoir est maigre.

Paul Pogba et le football, c'est peut-être la fin d'une belle histoire, mais avec aussi quelques regrets. Promis au Ballon d'or, le Français ne s'est jamais approché de la distinction, malgré un titre de champion du monde avec l'équipe de France où il a eu une importance capitale. Blessé dès son arrivée à la Juventus de Turin l'été dernier, le milieu de terrain a ensuite enchaîné avec une affaire extra-sportive extrêmement médiatisée. Séquestré, trahi par son frère et victime de tentatives d’extorsion, Paul Pogba a connu une descente vertigineuse aux enfers, qui termine peut-être sa chute sur ce contrôle positif aux métabolites de la testostérone. À bientôt 31 ans, l'ancien joueur de Manchester United risque jusqu'à quatre ans de suspension. Ce qui marquerait selon toute vraisemblance la fin de sa carrière sportive. Didier Deschamps s'est exprimé sur le cas de Pogba en conférence de presse, juste après avoir dévoilé sa liste pour le rassemblement de novembre.

Pogba au fond du trou, Deschamps continue de le soutenir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

« J'ai de ses nouvelles. Je garde contact. Je ne vais pas vous parler de la teneur de nos échanges. Aujourd'hui, il est en attente d'une décision, d'une sanction, qui sera plus ou moins longue. Avec tout ce qu'il a eu avant, c'est une situation très compliquée pour lui. Psychologiquement, c'est très difficile pour lui. Il ne pourra pas être sélectionné tant qu'il sera suspendu. Puis après, il faut revenir. Est-ce qu'il reviendra à son meilleur niveau ? Il a la capacité, le mental pour. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, malheureusement pour lui » a avoué le sélectionneur de l'équipe de France, peiné par la situation de son ancien cadre. Deschamps reste donc en contact avec la Pioche pour connaître l'issue des événements à venir. Tandis que la jeunesse, incarnée par Warren Zaïre-Emery (17 ans) commence à prendre le pouvoir au milieu de terrain chez les Bleus, Paul Pogba va devoir se contenter d'attendre son jugement et la durée de sa suspension. L'idée de revoir le natif de Lagny-sur-Marne sur un terrain de football est peut-être utopique, mais Deschamps y croit encore.