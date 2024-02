EdF ‍: Pas de JO, Lucas Hernandez dit non à Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Alors que beaucoup rêvent de disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été, ce n’est pas le cas de Lucas Hernandez. Le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain laisserait volontiers sa place.

Thierry Henry aura l’embarras du choix. Contrairement à son prédécesseur Sylvain Ripoll, qui s’était présenté au Japon avec un groupe diminué, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs devrait bénéficier de la coopération des clubs français pour les Jeux Olympiques à Paris cet été. Le technicien pourra peut-être piocher au Paris Saint-Germain, sans s’attarder sur le cas Lucas Hernandez. En effet, le défenseur polyvalent n’est pas emballé à l’idée de disputer ce tournoi.

« Si je serai candidat pour jouer les JO ? Oh là ! Bonne question... Je ne sais pas. Franchement, ce n’est pas quelque chose que j’ai dans la tête, a répondu l’international tricolore sur RTL. Je pense qu'il y a d’autres joueurs qui y pensent plus que moi. Je suis toujours à disposition de tous les coachs. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai dans la tête en ce moment. Je suis plus concentré pour bien finir la saison avec le PSG, et si jamais le coach Deschamps m’appelle pour l’Euro, être à 100% pour cette compétition. »

Hernandez fait attention

L’ancien joueur du Bayern Munich, qui donne la priorité à l’Euro avec les Bleus, semble réticent à l’idée d’enchaîner deux compétitions cet été. Il faut dire que le Parisien, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou au Mondial 2022, est devenu plus prudent sur son physique. « Si j'ai changé des choses dans mon travail de préparation ? Oui, bien sûr, a-t-il confié. Le Lucas Hernandez de maintenant, en 2024, n’a rien à voir avec celui d'il y a quatre, cinq ans. Mon corps a complètement changé, surtout après cette blessure. »

« Je fais beaucoup plus attention à tout, que ce soit dans l'alimentation, dans la préparation avant les entraînements ou avant les matchs. C'est vrai que ça n'a pas été facile, j'ai toujours cette appréhension au niveau du genou. C'était la première fois que je me faisais les croisés. Ce sont des moments difficiles, tu es tout seul, tu passes des moments très compliqués. C'est pour ça qu'il faut profiter des bons moments quand tu te sens bien dans ton corps. Pour le moment je me sens bien et j'en profite sur le terrain », a savouré Lucas Hernandez.