EdF : Ousmane Dembélé peut dire adieu à l'Euro 2020

Dans : Equipe de France.

10 blessures différentes, 63 matchs manqués, 345 jours d’absence, le bilan d’Ousmane Dembélé depuis son arrivée au FC Barcelone est absolument catastrophique.

Et cela ne va pas s’arranger avec la rechute connue récemment à l’entrainement, qui est finalement bien plus grave que prévue. Touché à la cuisse, l’international français va même se faire opérer mardi prochain en Finlande par un spécialiste du genre. Un endroit qu’il connait puisqu’il avait déjà été opéré de cette même blessure, une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral, mais à l’autre cuisse en septembre 2017. A l’époque, il avait été obligé d’être écarté des terrains pour cinq mois. Autant dire que l’Euro vient probablement de passer sous le nez de l’ailier du Barça, champion du monde avec les Bleus en 2018 et dont le retour semble plutôt prévu pour la saison prochaine, sauf en cas de miracle ou de rééducation express.

« Ça me préoccupe oui, pas pour le footballeur mais pour lui en tant qu’homme, c’est un gamin extraordinaire, ça me fait de la peine, je l’ai vu travailler avec une intensité exceptionnelle, ça me fait mal », a reconnu Quique Setien, l’entraineur du Barça, à propos d’un joueur qui enchaine les problèmes, et pas seulement physiques, depuis qu’il a signé au FC Barcelone. En attendant, le club catalan se réserve le droit de recruter un joker médical dans les jours à venir. Pour Didier Deschamps c’est un casse-tête de plus sachant qu’il commence à être concerné par les soucis physiques de Dembélé, Thauvin, Lemar ou Coman.