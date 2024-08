EdF ‍: Otamendi touché par le seum, il menace la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France Olympique a éliminé l'Argentine (1-0) au terme d'un match houleux. La défaite ne passe pas du tout pour la formation sud-américaine.

L'équipe de France de Thierry Henry attendait de pied ferme l'Argentine ce vendredi soir à Bordeaux. Les Bleus ont parfaitement répondu présents puisqu'ils sont venus à bout de l'Albiceleste 1 but à 0 grâce à un but précoce de Jean-Philippe Mateta. L'addition aurait même pu être plus salée sans un but refusé (injustement ?) en fin de match à Michael Olise. Au coup de sifflet final, la tension est encore plus montée d'un cran avec des échauffourées qui ont éclaté entre les joueurs et entraineurs des deux formations plus que rivales. Le comportement de certains joueurs français ne passe pas du tout en Argentine et ce n'est pas Nicolas Otamendi qui dira le contraire.

Otamendi a la rage

L'ancien joueur de Manchester City, présent avec l'Argentine Olympique pour tenter de rafler le titre, s'est montré plus qu'énervé en zone mixte ce vendredi soir. Et il a ciblé un joueur français en particulier : Loïc Badé. Ce dernier a réalisé un énorme match mais aussi intimidé des joueurs argentins sur certaines interventions. A la fin du match, il n'a également pas manqué de célébrer en narguant des Argentins. Trop pour Otamendi, pourtant adepte de la même attitude, qui a indiqué au micro de Gaston Edul : « Ce 'Baldé', ou 'Badé', s'il a envie de faire la fête, qu'il vienne là où on est et nous réglerons le problème là-bas. Nous parlons de ce dont il faut parler ». Une chose est sûre, après ce nouvel affrontement entre Français et Argentins, les relations tendues entre les deux pays ne vont pas s'arranger de sitôt. Les Bleus avaient un message à faire passer suite aux célébrations du Mondial 2022 au Qatar remporté par l'Albiceleste mais aussi concernant le comportement de certains joueurs argentins, dont Enzo Fernandez, qui se sont rendus coupables de chants déplacés et à caractère raciste.