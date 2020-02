EdF : Olivier Giroud vise l'Euro, la France l'obsède

Dans : Equipe de France.

Entré à 20 minutes de la fin du match entre Chelsea et Manchester United, Olivier Giroud a failli relancer le suspense après un but...refusé par la VAR.

Clairement poussé sur la touche par Frank Lampard à Chelsea, Olivier Giroud pensait pouvoir profiter du mercato hivernal pour changer de club et retrouver du temps de jeu. Mais finalement le club londonien n’a pas laissé partir l’attaquant français, et Olivier Giroud devra composer avec cette situation inconfortable jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain. Outre cette mise à l’écart relative, le champion du monde sait bien que cette fois Didier Deschamps ne le retiendra peut-être pas pour l’Euro 2020 si son temps de jeu est nul. Alors quand lundi soir son coach l’a fait entrer en fin de match alors que Chelsea était mené 0-2 par Manchester United, Olivier Giroud a apprécié. D’autant plus qu’il a rapidement retrouvé le chemin des filets, mais sa joie a été de courte durée, son but étant refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres dévoilé par la VAR.

Après la rencontre, Olivier Giroud est revenu sur sa situation à Londres, et sur son rêve absolu de jouer l’Euro 2020 avec l’équipe de France. « Je regarde vers l’avant. Je vais tout donner, le meilleur de moi-même, pour Chelsea et puis pour moi aussi sur le plan personnel. J’ai des objectifs à atteindre. Ça fait du bien en tout cas de retrouver la pelouse et des sensations. Maintenant, je dois avancer, aller de l’avant. Je veux tout donner pour l’équipe et, évidemment, mon objectif personnel est de jouer le plus possible pour disputer l’Euro avec la France. C’est énorme pour moi », a confié l’attaquant tricolore, qui n’a jamais masqué son amour pour le maillot tricolore.