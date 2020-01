Ang : Chelsea sort les barbelés pour Olivier Giroud

Dans : Premier League.

Frustré par son faible temps de jeu, Olivier Giroud souhaite quitter Chelsea avant la fin du mois. Mais ses supérieurs le laisseront uniquement partir sous certaines conditions.

La décision d’Olivier Giroud est prise. Après seulement sept matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, dont trois en tant que titulaire, l’attaquant de 33 ans espère se relancer loin de Chelsea. Il faut dire que le Français joue sa place pour l’Euro 2020, sachant que le sélectionneur Didier Deschamps lui a lancé plusieurs avertissements. Mais avant de choisir sa prochaine destination parmi ses nombreux prétendants (Inter Milan, Lyon, West Ham…), l’ancien Gunner d’Arsenal devra convaincre les Blues de le libérer à quelques mois de la fin de son contrat.

Car malgré la levée de l’interdiction de recrutement, le club londonien ne lui ouvrira pas les portes aussi facilement. « Il est encore un joueur de Chelsea. S'il part, cela doit se faire pour le bénéfice du club. On ne peut pas laisser les gens partir si ça nous laisse à court de solutions, a prévenu le coach adjoint Jody Morris. Alors oui, il faut regarder au niveau individuel également, et je dois dire que Giroud s'est comporté avec classe et comme un grand professionnel depuis qu'il est arrivé. Donc je n'imagine pas qu'il posera de problème à ce niveau-là. » En effet, le champion du monde n’est pas du genre à partir au clash. Du coup, son bon de sortie dépendra peut-être d’une arrivée à son poste.