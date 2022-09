EdF : Olivier Giroud interpelle Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France aura une fin d'année chargée avec la Coupe du monde au Qatar à disputer. Un objectif que veut se fixer Olivier Giroud.

Les Bleus vont remettre en jeu leur titre Mondial dès le 20 novembre prochain au Qatar. Didier Deschamps et ses troupes seront attendues au tournant par les équipes affrontées. Si la poule de l'équipe de France, avec la Tunisie, l'Australie et le Danemark parait largement à la portée des champions du monde, l'histoire récente a prouvé qu'aucun tenant du titre ne peut avancer tranquille dès la phase de poules. Surtout que ces derniers temps en équipe de France, ce sont plus les scandales et les tensions qui font parler. Dernier en date, l'affaire Pogba, qui devra être gérée avec pragmatisme par le staff de Bleus. Ce dernier pourrait même être amené à faire des choix forts pour continuer de gagner au plus haut niveau. Quid donc d'Olivier Giroud, plus sélectionné depuis mars 2022 mais qui s'éclate sous les couleurs de l'AC Milan.

Giroud, Deschamps est prévenu

Le but exceptionnel de Giroud hier avec Milan ! Quel geste ! 🤩 🔥



(@SerieA)pic.twitter.com/h6nCl3DLn6 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 28, 2022

D'ailleurs, l'ancien d'Arsenal compte bien immiscer le doute dans l'esprit de Didier Deschamps. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Giroud a en effet admis qu'il pensait à la Coupe du monde avec la France en novembre. « Évidemment que ça doit être un objectif en tant que compétiteur sélectionnable. Avec l’historique qui est le mien en équipe de France, avoir la possibilité de disputer une troisième Coupe du monde, c’est une chance. Je ne vais pas dire que je n’y pense pas », a notamment indiqué Olivier Giroud, qui tentera encore d'ici la liste de Didier Deschamps de se mettre en valeur sous les couleurs de l'AC Milan. Le sélectionneur sera amené à faire des choix forts, tant sur le plan sportif que sur la vie du groupe. Un dernier aspect qui pourrait bien mettre Giroud sur la touche, lui qui avait eu quelques frictions avec Kylian Mbappé lors du dernier Euro 2020... En tout cas, son message est clair et les Bleus garderont très certainement un oeil attentif sur Olivier Giroud.