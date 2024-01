EdF ‍: Olivier Giroud cramé à l'Euro, alerte générale ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Souvent remplaçant dans sa carrière, notamment lorsqu’il jouait en Premier League, Olivier Giroud vit la situation inverse à l’AC Milan. Et cela pourrait avoir des conséquences pour l’Equipe de France.

Titulaire indiscutable aux yeux de Stefano Pioli, Olivier Giroud enchaîne les matchs à une cadence folle du côté de l’AC Milan. L’international français a déjà participé à 21 matchs toutes compétitions confondues avec le club lombard en 2023-2024 pour un total de 9 buts et 6 passes décisives. Fortement pressenti pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro cet été, l’ex-attaquant d’Arsenal et de Chelsea pourrait néanmoins arriver sur cette compétition internationale avec une grosse fatigue. Ces dernières semaines, Olivier Giroud donne l’impression de tirer la langue à tel point que son entraîneur l’a laissé sur le banc en coupe face à Cagliari mardi soir.

Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Loïc Tanzi n’a pas masqué son inquiétude face au possible manque de fraicheur physique d’Olivier Giroud à l’Euro en fin de saison au vu de son temps de jeu très conséquent à l’AC Milan. « Je suis inquiet pour Giroud car il joue beaucoup trop. Physiquement, il peine et le problème au Milan AC c’est que personne ne prend le relai. Jovic revient un peu, Pioli recommence à le faire jouer. C’est lui qui généralement le remplace ou qui rentre en fin de match pour jouer avec lui. Milan a besoin d’un attaquant pour faire souffler Olivier Giroud car nous, on en a besoin pour l’Euro. Quand tu vois comment il revient défendre, c’est un joueur qui se dépense beaucoup, il est vraiment fatigué. Message aux dirigeants : laissez Giroud tranquille et recrutez un attaquant ! » s’inquiète Loïc Tanzi, qui a lancé un petit cri d’alarme dans L’Equipe de Greg. Auteur d’un doublé en coupe mardi soir, Luka Jovic revient fort. Espérons que cela dure afin d’offrir à Stefano Pioli une option de rechange à Olivier Giroud lors de la seconde partie de saison.