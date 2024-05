Lucas Hernandez blessé, la France et le PSG en sueur

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Titulaire dans l’axe de la défense parisienne, Lucas Hernandez n’a pas pu terminer la première période face à Dortmund ce mercredi soir.

Sur l’ouverture du score de Fullkrug, l’international français essaye un peu maladroitement de contrer la tentative de l’Allemand et retrouve sa jambe coincée dans l’action. Au sol après le tir victorieux de l’attaquant du Borussia, le joueur du PSG a tenté de reprendre la partie sans jamais parvenir à retrouver ses moyens, avant de s’écrouler quelques minutes plus tard. Sorti en se tenant le genou, Lucas Hernandez rappelle en tout cas des mauvais souvenirs aux supporters tricolores, à moins de deux mois de l’Euro. Une nouvelle blessure au genou est redoutée même si pour l’heure, aucun diagnostic n’a été établi et l’ancien du Bayern Munich a pu marcher jusqu’aux vestiaires. Le staff médical du PSG va en tout cas rapidement se pencher sur la situation d’un joueur titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique depuis le début de la saison, mais qui a connu plusieurs pépins physiques sérieux dans sa carrière.