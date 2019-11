EdF : N°1 à l'OM, N°2 chez les Bleus, Mandanda accepte

Dans : Equipe de France.

De retour en grande forme avec l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda est temporairement le n°1 des Bleus en raison de l’absence d’Hugo Lloris, blessé au coude.

Néanmoins, le capitaine phocéen a bien conscience qu’il retrouvera son rôle de numéro deux lorsque Hugo Lloris sera remis de sa blessure. Et s’il a longtemps eu un problème avec ce rôle, Steve Mandanda le vit désormais très bien. En conférence de presse avant le match face à la Moldavie jeudi, il a fait preuve d’un état d’esprit tout simplement irréprochable, indiquant que le statut d’Hugo Lloris ne changeait pas malgré son absence temporaire, et qu’il était toujours le réel patron de cette Equipe de France. En clair, Mandanda assure un intérim et cela ne lui pose aucun problème.

« Je sais que je suis numéro 2. C'est mon rôle. Je n'ai aucun souci avec ça. Je le vis très bien. Je n'ai jamais pensé à arrêter l'équipe de France. C'est une fierté de porter ce maillot. C'est une source de motivation supplémentaire. Arrêter la sélection, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Le coach (Deschamps), je le connais très bien. Je l'ai eu à Marseille et en sélection. C'est un sélectionneur qui gagne, qui dure. Il est bien vu par l'ensemble de son groupe, il communique énormément. Il est toujours positif. Il sait inculquer cette gagne. Partout où il est passé, il a gagné. Un grand respect pour l'ensemble de sa carrière » a indiqué Steve Mandanda, comme un poisson dans l’eau dans ce groupe de l’Equipe de France.