EdF : Ménès s’attaque à Martial, le bide de la soirée

Festival offensif pour l'équipe de France ce mercredi soir contre l’Ukraine, avec sept buts marqués, du jeu vers l’avant et donc chaque joueur offensif qui a pu se mettre en valeur.

Tout le monde sauf l’avant-centre, Anthony Martial, qui a bien réussi à placer quelques bribes de son talent par des accélérations, mais au final, il a été très peu trouvé dans une première période à sens unique, et où cela a beaucoup combiné sans lui. Une véritable déception pour Pierre Ménès, qui met la seule note en-dessous de la moyenne au joueur de Manchester United, à savoir 4/10.

« Lui, c’est la grosse déception de la soirée. À moins qu’il ait eu un pépin physique puisqu’il est sorti à la mi-temps - mais Deschamps ne l’a pas dit. Il n’a pas accéléré, n’a pas créé. On attend beaucoup mieux de lui, mais c’est à l’image de son début de saison avec United qui n’est pas folichon », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog. Un constat souvent effectué lors de ses matchs en équipe de France, où sa nonchalance ne lui permet pas d’être souvent trouvé, et son duo avec Giroud n’a clairement pas fonctionné. Dommage pour Anthony Martial, qui a réussi à s’installer en pointe à Manchester United, mais ne fait pas encore l’unanimité en équipe de France. Et c’est dans ce genre de matchs qu’il aurait pu marquer des buts et des points pour peser dans l’esprit de Didier Deschamps en vue de rencontres bien plus importantes face au Portugal et à la Croatie à venir dans les prochains jours.