EdF : Ménès se prépare à fusiller les Bleus après Uruguay-France

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Plus l’équipe de France avance dans cette Coupe du monde 2018, et plus la pression s’intensifie.

Les Bleus ne sont plus qu’à une victoire du dernier carré, soit l’objectif fixé par le président de la FFF Noël Le Graët. Autant dire qu’une élimination contre l’Uruguay en quarts serait mal vécue. Et si les hommes de Didier Deschamps ont encore un doute sur les attentes des Français, un petit coup d’oeil à la chronique de Pierre Ménès suffira pour les convaincre qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur ce vendredi.

« Il ne faut pas s’y tromper : ce quart de finale entre la France et l’Uruguay est le match le plus important des Bleus dans ce Mondial, a prévenu le consultant de CNEWS. Une qualification serait synonyme d’une Coupe du monde réussie, avec une place de demi-finaliste minimum (je dis bien minimum). Une élimination serait en revanche une stagnation vis-à-vis du tournoi brésilien en 2014, et le bilan serait médiocre, avec une seule rencontre aboutie contre l’Argentine en huitièmes de finale. (...) Les Tricolores jouent leur Mondial dans ce quart de finale. A eux d’être à la hauteur de ce grand événement. » A priori, ce ne sera pas le discours du sélectionneur pendant sa causerie...