EdF : Mbappé, une petite phrase qui peut ruiner les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Invité à s’exprimer sur les favoris pour la Coupe du monde il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait lâché une réponse polémique.

L’attaquant du PSG et de l’Equipe de France avait surpris pas mal de monde en estimant que les sélections européennes avaient un avantage certains sur les équipes sud-américaines telles que le Brésil ou l’Argentine. « L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est que l’on joue entre nous avec des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Nations League. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe » avait lancé Kylian Mbappé. Des propos régulièrement ressortis, notamment en Argentine, où l’on attend le buteur du PSG et des Bleus au tournant. Des phrases polémiques que l’attaquant de la France pourrait bien regretter selon l’ancien sélectionneur national Raymond Domenech.

Domenech fait un gros reproche à Mbappé

« Mbappé, il aurait mieux fait de se taire. On ne peut pas dire une chose pareille, dire que le Chili ou la Colombie ne sont pas de bonnes équipes. Il y a des joueurs qui jouent en Europe, dans tous les clubs. Des équipes comme l’Uruguay, avec des joueurs de haut niveau. Je ne sais pas… Il aurait dû ne pas en parler. Pour moi, on ne peut pas dire ça. J’espère que si on rencontre des équipes sud-américaines en Coupe du monde, elles ne se raccrocheront pas à ce qu’a dit Mbappé. ça vaudrait mieux » a lancé Raymond Domenech au micro de la Chaîne L’Equipe. De toute évidence, les propos maladroits de Kylian Mbappé ne sont pas tombés dans l’oreilles d’un sourd en Amérique du Sud, où toutes les sélections auront écho des phrases du buteur tricolore avant leur potentiel match contre l’Equipe de France à la Coupe du monde.