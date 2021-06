EdF : Mbappé tire les coup-francs, un scandale

Dans : Equipe de France.

Kylian Mbappé fait un peu trop ce qu’il veut avec Didier Deschamps, et Jérôme Rothen le fait savoir clairement. A commencer par ses tentatives sur coup-franc.

Tireur attiré des coups de pied arrêtés, Antoine Griezmann n’a plus que les corners. Contre la Hongrie, c’est Kylian Mbappé qui a pris sa chance à sa place sur une tentative aux abords de la surface. Et face au Portugal, Grizi a laissé Karim Benzema transformer le pénalty. Pour Jérôme Rothen, ancien expert sur coup-franc, l’attaquant du PSG en fait de trop et cela se voit. Le fait d’aller tenter sa chance dans cet exercice n’était pas nécessaire, et démontre que Didier Deschamps relâche trop la bribe avec Kylian Mbappé. Rothen demande donc à Mbappé de rester concentrer sur les différences qu'il doit faire offensivement. Et pas autre chose.

« Je pense que Deschamps n'arrive plus à gérer ça. Il laisse trop Mbappé se disperser et ça se voit. Cela se voit dans ses prestations. Est-ce que Mbappé fait un bon Euro ? Non. Individuellement, il n'est pas dans le vrai comme au PSG sur la fin de saison. Si on le met tout là-haut, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je suis désolé. On attend beaucoup mieux de lui. Et qu'est-ce qu'il vient foutre à tirer les coup francs directs ? », a balancé sur les ondes de RMC l’ancien milieu de terrain du PSG, qui ne mâche pas ses mots à l’égard d’un Mbappé qui n’a pas encore marqué sur les quatre buts tricolores. Rien d’inquiétant toutefois, Karim Benzema a bien prouvé contre le Portugal, que les buts venaient bien comme le ketchup une fois que le bouchon avait sauté. Autant dire que le réveil de Kylian Mbappé serait le bienvenu contre la Suisse ce lundi. Reste à savoir ce que dirait Jérôme Rothan si jamais l’attaquant français ouvrait son compteur avec un but sur coup-franc.