EdF : La violente réponse de Christophe Dugarry à Didier Deschamps !

Après la victoire de l'équipe de France lors du Mondial, Didier Deschamps avait fustigé Christophe Dugarry pour certains propos tenus par le champion du monde 98. Le coach des Bleus estimait que son ancien coéquipier avait un mauvais « état d’esprit » et confiant qu'il refusera de saluer Dugarry s'il devait le croiser.

Ce lundi, dans son talk-show sur RMC, Christophe Dugarry a longuement répondu au sélectionneur national. Une riposte très virulente et qui remet une sacrée dose d'huile sur le feu. « Deschamps, quand on n’est pas d’accord avec lui c'est qu'on lui manque de respect. Forcément, il a les médias, le football dans la poche, c’est lui le nouveau patron du football français, il fait la pluie et le beau temps dans le foot. Il pense ce qu’il veut et je donnerai toujours mon avis (...) Prendre Benzema ou pas c’est effectivement son problème. Et comme on a gagné, il avait raison. Mais quand on a 50 ans, on prend son téléphone et on dit directement à un joueur pourquoi on ne le sélectionne pas (...) Quand je l’entends parler de mon état d’esprit, je suis tout à faire d’accord avec lui. Je n’ai pas le même que lui, j’en suis ravi et je prends ses propos comme un compliment. Je suis un mec droit, honnête et fiable. Il est prêt à faire des choses pour arriver au plus haut niveau, c’est un gagneur, bravo Didier Deschamps t’es le plus grand, le plus fort, le plus beau. Mais moi il y a des choses que je ne ferai jamais pour y arriver, même si cela m’a desservi (...) Qu’il ne veuille plus me dire bonjour, ce n’est pas bien grave, cela ne changera pas nos vies (...) J’ai vu l'émission Complément d’enquête sur France 2 sur Didier Deschamps, il y a toujours eu des histoires autour de lui. Il est cité dans beaucoup d’affaires, de trucs et me dire que moi j’ai un état d’esprit douteux, cela me choque (...) Quand je vois tout ce qui tourne autour de lui, j’espère que ce n’est pas vrai (...) Est-ce qu’il a porté plainte ou a répondu ? Mon état d’esprit n’a jamais été mauvais, mais il ne le connaît pas mon état d'esprit. Il a passé plus de temps dans un bureau avec ses dirigeants, des entraîneurs et des journalistes qu’avec ses coéquipiers. C’est certain qu’on n’a pas le même état d’esprit (...) Je pense aussi qu’il n’a pas toujours une bonne attitude avec les anciens de 98, je rappelle que l’ancien sélectionneur c’était Laurent Blanc... », a lancé Christophe Dugarry, visiblement très très agacé par l’attaque de Didier Deschamps.