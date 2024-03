EdF ‍: Mbappé n’insiste pas, Marcus Thuram veut sa place

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Autorisé à convoquer trois joueurs âgés de plus de 23 ans, le sélectionneur des Bleuets Thierry Henry ne pourra sans doute pas intégrer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques. L’attaquant parisien a choisi de ne pas s’opposer au refus de ses futurs dirigeants à Madrid. Une belle opportunité à saisir pour son ami Marcus Thuram.

A l’approche des Jeux Olympiques, le récent rassemblement n’a pas dû rassurer Thierry Henry. Après la victoire arrachée contre la Côte d’Ivoire (3-2), le sélectionneur des U23 français a vu ses hommes concéder le match nul face aux Etats-Unis (2-2) lundi. L’occasion pour le technicien d’identifier les manques de son équipe, et les positions à renforcer grâce aux trois joueurs âgés de plus de 23 ans. « Il y a des choses assez claires au niveau du jeu. Je sais les postes », a confirmé Thierry Henry après le deuxième match amical. Lui qui semblait parti pour renforcer son secteur offensif.

🗨️ "Il faut rester à sa place. Si jamais il y a un rendez-vous on va essayer de plaider notre cause"



Thierry Henry assure qu'un rendez-vous avec le Real va être demandé dans l'optique que le club libère les joueurs français pour les JO 2024. pic.twitter.com/9CwT5kIgjf — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 20, 2024

Il y a deux semaines, le quotidien Le Parisien révélait les trois priorités du sélectionneur, à savoir Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Difficile de dire si les deux premiers obtiendront l’autorisation de leurs clubs respectifs. Mais une chose est sûre, c’est que le Parisien, probable future recrue du Real Madrid, ne sera pas libéré par la Maison Blanche pour ce tournoi hors calendrier FIFA. Thierry Henry devra donc opter pour une alternative. Et pourquoi pas Marcus Thuram ?

L'Inter ne ferme pas la porte

D’après La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de l’Inter Milan a indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait disputer les Jeux Olympiques en France cet été. On peut imaginer que les Nerazzurri seront inquiets pour l’état physique de leur avant-centre. D’ailleurs, nos confrères rappellent que la saison prochaine sera alourdie par les nouvelles formules de la Ligue des Champions et du Mondial des clubs. On apprend néanmoins que l’Inter Milan ne ferme pas la porte. Le club italien aurait prévu d’en discuter avec Marcus Thuram. Peut-être un bon signe pour les Bleuets.