EdF : Mbappé le roi fainéant, la France le paye cash

Par Guillaume Conte

La victoire arrachée contre l'Irlande permet aux Bleus de faire déjà un bon pas vers l'Euro 2024. Mais dans la manière, les ingrédients n'étaient pas là, et même Kylian Mbappé n'échappe pas à de sévères critiques.

L’équipe de France a débuté sa campagne éliminatoire de l’Euro 2024 sur son petit nuage, avec une victoire convaincante face aux Pays-Bas (4-0) puis un succès accroché en Irlande ce lundi soir (0-1). Pour poursuivre leur série victorieuse, les Bleus ont du faire fonctionner d’autres armes. Une solidité défensive, du combat, et une efficacité assez redoutable puisque les hommes de Didier Deschamps n’ont pas eu tant d’occasions que cela à se mettre sous la dent. Si le milieu de terrain a beaucoup travaillé, l’animation offensive a été plus balbutiante. Si souvent intouchable quand il évolue avec le maillot tricolore, Kylian Mbappé est resté non seulement muet, mais en plus il n’a pas beaucoup pesé sur le jeu de son équipe. Ce fut aussi le cas d’un Olivier Giroud qui est allé au charbon mais n’a pas vraiment été trouvé, et d’un Randal Kolo-Muani qui a souffert physiquement face à une formation en mode « Championship ».

Mais pour l’attaquant du PSG, cela ne pardonne pas avec son statut de l’un des meilleurs joueurs au monde, et son brassard de capitaine. Les avis ont été assez radicaux après la rencontre. Au niveau des notes, Mbappé a récolté un 3/10 : « Le capitaine tricolore a eu du mal à perforer le mur irlandais avec un seul déboulé en première période (23e). Des maladresses inhabituelles (58e). Il n'a pas eu une véritable occasion de but. Un fait très rare en bleu ». Une exception confirmée dans Le Parisien, qui lui colle un 4/10 avec un commentaire similaire : « À l’image de l’attaque tricolore, son capitaine a eu bien des difficultés à se montrer à son avantage. Serré de près par la défense irlandaise, il n’a pas eu d’occasion franche à négocier. Une rareté en ce moment pour lui, tant il a pris l’habitude de martyriser les défenses adverses ». Tout le monde le soulignera, il est rare de voir le joueur du PSG être aussi peu décisif et inspiré.

Mbappé ne travaille que pour lui-même

Surtout que, quand il ne brille pas, ce n’est pas son apport au collectif qui lui permet de se faire remarquer. Analysant plus en profondeur le jeu de l’ancien monégasque, le consultant de Winamax Sofiane Zouaoui souhaite mettre le doigt sur le comportement de Kylian Mbappé sur le terrain. Et ce n’est pas pour lui jeter des fleurs. « Il y a un truc qui rappelle le gros point négatif de Kylian Mbappé et qu’on oublie souvent car 80 % du temps, il est exceptionnel. C’est sa fainéantise, c’est un feignant de l’appel à vide. Il ne veut pas le faire pour les autres. Ses appels du balle, ça va dans le sens de son efficacité, mais ils ne sont que pour lui. Je pense qu’il en est conscient car il a des progrès à faire tactiquement. Cela permettrait de libérer de l’espace au milieu de terrain et d’être un peu moins lisible. Et les adversaires doivent avoir le doute si tu pars ou pas. On se doit d’être sévère avec Mbappé car c’est un joueur incroyable, mais il progressera le jour où il comprendra qu’il faut aussi qu’il bosse ses appels pour les autres. Ce match là est la preuve qu’il n’a pas encore compris et c’est pourquoi sur ce match la France est très prévisible », a souligné le consultant, qui tient à souligner cette palette du jeu de Kylian Mbappé qu’il doit absolument améliorer pour être encore plus complet, et aider son équipe à trouver des solutions face à des blocs bas. Ce fut en effet compliqué face à l’Irlande, et ce n’est pas la première fois que la formation de Didier Deschamps peine à contourner une formation qui se contente de défendre.