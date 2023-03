EdF : Mbappé capitaine, il décide qui va marquer

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France devra se défaire de l'Irlande ce lundi soir pour son deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2024. Kylian Mbappé sera encore une fois attendu au tournant.

Les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement démarré leur campagne des éliminatoires de l'Euro 2024 vendredi soir en corrigeant les Pays-Bas (4-0) au Stade de France. Pour sa deuxième rencontre dans cette campagne, l'équipe de France devra faire face à l'Irlande à Dublin. Un match largement à la portée des Bleus mais qui s'annonce piège, dans une ambiance chaude et contre un adversaire très motivé. Le collectif et les individualités des vice-champions du monde devront donc répondre présents. Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France, veut d'ailleurs que tout les joueurs soient en confiance, à commencer par ses coéquipiers de l'attaque. Randal Kolo Muani, très précieux mais qui a besoin de marquer pour gagner encore en sérénité, a reçu un beau message de la part du joueur du PSG.

Mbappé pense à Kolo Muani

"Jusqu'ici, moi, j'ai été gâté en terme de générations. Je n'ai eu que de bonnes équipes ! (...) L'objectif c'est de se qualifier pour l'Euro et essayer de le gagner."



Mbappé croit en cette nouvelle génération des Bleus @SaberDesfa pic.twitter.com/0H1mM0PrpX — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 26, 2023

Présent en conférence de presse ce dimanche, le champion du monde 2018 a en effet indiqué : « C'est un attaquant qui offre perspectives de jeu pour notre équipe. Il est complet et a un volume de course impressionnant. On est content de son match de vendredi et j'espère qu'il va marquer. Demain, on va faire en sorte qu'il marque ». De quoi faire plaisir au joueur de Francfort, qui n'a pour le moment inscrit qu'un seul but avec le maillot de l'équipe de France. C'était face au Maroc en demi-finale de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. Membre important de la révolte tricolore en finale du Mondial, il n'avait cependant pas pu donner le titre aux Bleus en manquant son face à face contre Emiliano Martinez en toute fin de la prolongation. Assurément un souvenir traumatisant pour Randal Kolo Muani, qui souhaite passer à autre chose en marquant le plus de buts possibles. Il sait que Kylian Mbappé sera un allié de poids dans cette objectif.