EdF : Mbappé capitaine, Deschamps va sonder les cadres des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Avec la retraite d'Hugo Lloris, Didier Deschamps doit trouver un nouveau capitaine pour l'équipe de France. Si Raphaël Varane semblait être le candidat idéal, le défenseur de Manchester United a également raccroché les crampons avec la sélection et laisse le champ libre à Kylian Mbappé.

L'équipe de France va connaître une petite révolution. Les tauliers de 2018 sont quasiment tous absents. Retraités ou blessés, les champions du monde laissent à Didier Deschamps le choix de trouver un nouveau capitaine. Celui qui va devoir reprendre le flambeau d'Hugo Lloris sera bientôt désigné par le sélectionneur des Bleus. À l'occasion du nouveau rassemblement de l'équipe de France, l'ancien coach de l'OM a dévoilé la liste des joueurs qui vont affronter les Pays-Bas et l'Irlande en qualification de l'Euro 2024. Didier Deschamps a également été questionné concernant l'identité du prochain capitaine des Tricolores. Le technicien français n'a pas été en mesure de se décider même s'il a évoqué le nom de Kylian Mbappé.

Deschamps ne tranche pas mais pense bien à Mbappé

« Il y en a certain que je retiens possible. Kylian en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je ne prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes. Je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision » a déclaré l'ancien porteur du brassard lorsqu'il était joueur de l'équipe de France. Le prochain capitaine français sera probablement soit Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud, trois des joueurs les plus expérimentés. L'attaquant du PSG est celui qui est plébiscité par les fans pour récupérer le brassard de Lloris. En club, Kylian Mbappé commence à prendre ses responsabilités et a souvent le brassard de capitaine lorsque Marquinhos est absent. Didier Deschamps a également écarté un joueur de cette responsabilité. Adrien Rabiot. « Même s'il a une certaine expérience, on se connaît bien aussi, comme il est, il a une forme de leadership possible, mais le capitanat, je ne sais pas s'il en a réellement envie au fond de lui. Qu'il reste comme il est déjà ça sera très bien » a expliqué l'ancien joueur de la Juventus après une question d'un journaliste italien sur Adrien Rabiot en conférence de presse. Mbappé est plus que jamais candidat pour être capitaine.