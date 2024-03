EdF ‍: Henry insiste pour Mbappé, le Real lui rit au nez

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposé à la participation de ses joueurs aux Jeux Olympiques, le Real Madrid a indiqué sa position à la Fédération Française de Football. Et malgré l’insistance du sélectionneur tricolore Thierry Henry, le président madrilène Florentino Pérez refuse de céder.

Sensibles à l’importance de ces Jeux Olympiques à domicile, les clubs français devraient accepter de libérer leurs joueurs pour cette compétition hors calendrier de la FIFA. En revanche, il sera beaucoup plus difficile de convaincre les formations à l’étranger. Prenons l’exemple du Real Madrid, probable future écurie de Kylian Mbappé, qui a déjà envoyé un mail à la Fédération Française de Football pour annoncer son refus.

💬 Thierry Henry sur le refus du Real Madrid de libérer ses joueurs pour les JO : « Je savais que ça allait être difficile […] j’ai vu le mail de refus je m’en doutais, je ne m’arrête pas à un non, on va voir ce qu’on peut faire mais ça devient difficile » pic.twitter.com/vvmoe7Bmfy — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 18, 2024

En plus de l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, les milieux Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont également concernés. Ce qui explique peut-être la persévérance de Thierry Henry. « Je ne me suis jamais arrêté au premier non, a réagi le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs cette semaine. On verra ce qu’on peut faire, mais la décision reste celle des clubs. Ce ne sont pas des dates FIFA, c'est difficile de bluffer sans cartes en main. On va essayer de discuter, si on peut être reçus, mais ce n’est pas évident. On va essayer de parler, voir ce qu’on peut faire. »

Le Real intransigeant

A priori, les échanges avec le Real Madrid ne seront pas longs. Le président madrilène Florentino Pérez a en effet répondu à l’ancien attaquant du FC Barcelone avec un message clair. « Nous sommes même fiers de l'insistance pour nos joueurs... Mais non, c'est une décision catégorique », aurait lâché le dirigeant selon le média Defensa Central. Il faudrait un sacré rebondissement pour permettre à Kylian Mbappé de disputer les Jeux Olympiques. Et malheureusement pour la FFF, l’attaquant français a déjà dit et répété qu’il accepterait sans broncher la décision de ses supérieurs.