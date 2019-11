EdF : Mbappé arrive, Thierry Henry dit adieu à son record

Dans : Equipe de France.

Titulaire indiscutable en équipe de France, Kylian Mbappé est destiné à réaliser une grande carrière en sélection. Plus grande que celle de Thierry Henry ?

Cette fois, Kylian Mbappé (20 ans) fera bien partie du rassemblement de l’équipe de France. Malgré une petite alerte à l’adducteur la semaine dernière, celui qui avait manqué les deux précédentes rencontres des Bleus affrontera bien la Moldavie jeudi et l’Albanie dimanche en éliminatoires de l’Euro 2020. Peut-être l’occasion pour l’attaquant du Paris Saint-Germain de gonfler ses statistiques. Après 33 sélections, l’international tricolore a inscrit 13 buts et a encore du chemin à parcourir avant de battre le record de Thierry Henry (51 buts en 123 sélections). Mais pas de doute pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Mbappé finira par le détrôner.

« C’est vrai qu’on dit qu’il est jeune pour son âge mais il n’est plus vraiment jeune pour ce qu’il fait, son nombre de matchs et son intelligence de jeu, a commenté l’ancien avant-centre dans un entretien accordé à Sporf. Souvent lorsque l’on parle de Mbappé, on évoque sa vitesse de pied, ses dribbles, ses buts et je pense qu’on va encore en parler pendant 20 ans ! Enfin, j’espère pour lui… En tout cas 15-16 ans, regardez Ibrahimovic joue encore. S’il n’a pas de blessure, il ira en sélection, il va mettre la barre très, très haut ! » A priori, Thierry Henry a encore quelques années pour profiter de son prestigieux record.