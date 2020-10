EdF : Mbappé accusé de se moquer des Bleus !

Dans : Equipe de France.

Mercredi soir, Kylian Mbappé a inscrit le but de la victoire pour l’Equipe de France face à la Croatie en Ligue des Nations.

L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est retrouvé à la conclusion d’un mouvement collectif parfait, initié par Paul Pogba et prolongé par Lucas Digne. En revanche, ce but fut le seul événement marquant de la rencontre de Kylian Mbappé, encore une fois moins tranchant avec les Bleus. Globalement décevant depuis la reprise post-Covid avec la France, l’attaquant de 21 ans subit les critiques de plein fouet. Sur le plateau de Canal +, Geoffrey Garétier a été encore plus loin en estimant que Kylian Mbappé n’était pas pleinement concerné par l’Equipe de France à ses yeux.

« Je ne pense pas qu’il déjoue, je pense qu’il ne joue pas. Il n’y a pas d’implication chez lui sur ce match et même globalement dans son attitude pendant ce rassemblement des Bleus. Il n’y a vraiment pas d’implication, il y a beaucoup de désinvolture et je pense qu’on est assez nombreux à l’avoir constaté. Après, il a le talent évidemment. Il a cette formidable situation donnée grâce à Pogba et Digne en fin de match qui permet d’arracher la victoire. Mais il est très décevant en fait. Je sais bien qu’il doit peut-être jouer deux jours plus tard avec le PSG contre Nîmes, qu’il y a beaucoup d’échéances, qu’il est peut-être lui-même encore en phase de rodage. Mais dans l’état d’esprit, il doit montrer autre chose » a jugé le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des accusations qui risquent de mettre Kylian Mbappé et Didier Deschamps hors d’eux, d’autant plus que l’attaquant du PSG a tout de même conclu ce rassemblent international avec deux buts inscrits en deux titularisations…