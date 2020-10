EdF : Griezmann et Mbappé en héros, pas pour Pierre Ménès !

Dans : Equipe de France.

Petite victoire de la France ce mercredi soir en Croatie. Face à des vice-champions du monde remontés après leur défaite en finale du Mondial puis lors du match aller, les Tricolores sont encore une fois allés à l’essentiel.

Avec la réussite qui les caractérise, à savoir une victoire 2-1 grâce à des buts de Griezmann et Mbappé. Si les buts sont impeccables dans la préparation comme dans la réalisation, le verdict sur les 90 minutes est beaucoup moins emballant. Et Pierre Ménès l’a bien fait remarquer dans son analyse, lui qui n’est toujours pas emballé par le jeu pratiqué par la formation de Didier Deschamps. Résultat, les attaquants s’ennuient et même les buts décisifs ne permettent pas de les épargner. Ainsi, Griezmann et Mbappé ont récolté la note de 5/10 de la part du consultant, qui s’est lâché dans son commentaire.

« Il a commencé le match de façon idéale en marquant un but plein de spontanéité, de vitesse et d’élégance avec cette très belle frappe sous la barre. On pouvait penser que cela allait le mettre en confiance, mais non. J’ai encore trouvé qu’il jouait très bas et trop peu vers l’avant. Il aura la satisfaction d’avoir marqué mais au niveau du jeu, j’attends beaucoup mieux de sa part », a lancé Pierre Ménès à propos du Barcelonais, avant d’enchainer sur le joueur du PSG.

« Une première mi-temps effroyable, pendant laquelle il a tout raté : ses dribbles, ses passes et un but tout fait. Je serais moins sévère sur la seconde période car il n’a jamais reçu le ballon. Et ceux qui disent qu’il ne fait d’appel mentent, ne regardent pas le match ou ont des idées préconçues parce que des appels, il en a faits. Mais il n’a jamais été servi. Avec une copie aussi catastrophique, il réussit pourtant à marquer le but de la victoire. Le deuxième en trois matchs de Ligue des Nations après celui face à la Suède en septembre. Maintenant, j’ai quand même l’impression qu’il s’ennuie à jouer dans cette équipe… », a balancé le chroniqueur de Canal+, pour qui Mbappé mérite mieux en terme d’intention de jeu.