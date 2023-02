EdF : Martinez s'excuse pour Mbappé et implique Olivier Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Deux mois après le sacre argentin au Qatar et les célébrations polémiques qui ont suivies, Emiliano Martinez tient à faire son mea culpa. Malgré les moqueries envers Mbappé, il a affirmé apprécier le génie de Bondy ainsi que la France.

Emiliano Martinez a montré à tous qu'il était imprévisible mais sa dernière sortie médiatique a encore su prendre de court les observateurs. Depuis le 18 décembre dernier et le sacre de l'Argentine au Qatar, on avait conservé l'image d'un portier chambreur surtout envers Kylian Mbappé. Martinez avait dédié un chant moqueur au joueur du PSG avant d'être aperçu avec une poupée à l'effigie du Français dans les mains. En quelques heures, il est passé de simple figurant de l'équipe d'Argentine à héros national au pays mais aussi paria en France. L'attitude du bourreau de l'Equipe de France a vraiment irrité les supporters des Bleus.

Martinez admire Mbappé et la France !

L'ennemi public numéro 1 des Français s'est exprimé dans le prochain France Football qui paraît ce samedi et il opère un virage à 180 degrés. En effet, il a regretté l'image qu'on lui a prêtée lors des célébrations. Celle-ci est un peu erronée selon lui même s'il admet une part de responsabilité dans les dérapages. Il ne voulait pas créer d'animosité avec les Français qu'il dit apprécier. « Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème […] Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité française », a t-il indiqué avant de revenir sur sa relation avec Kylian Mbappé.

🗣 Le rétropédalage spectaculaire d'Emiliano #Martinez. 😔

Le gardien argentin fait amende honorable et promet de ne pas refaire ce qu'il a fait à l'encontre des Français et de Kylian #Mbappé. 🔙https://t.co/nCia5u1X0t — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) February 10, 2023

Martinez a affirmé ne pas détester Mbappé, bien au contraire. Il l'admire et le craint comme c'est le cas avec tous les grands joueurs. « Le geste que j’ai fait avec le trophée de meilleur gardien c’était une blague avec mes coéquipiers. Je l’avais déjà fait à la Copa America, et ils me disaient tous : « Pas « cap » de le refaire ». Même Leo. [...] Ensuite, le truc du vestiaire, c’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi (impliquant Kanté). Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Il n’y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks. […] Après la finale, je lui ai dit que c’était un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner ce match à lui seul […] J’ai eu la confirmation qu’il avait un immense talent. Quand Messi arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux Ballon d’Or », a t-il indiqué. Des éloges qui passeront quand même mal chez les supporters français, presque deux mois après les faits en question.